Собаки напали на пятилетнего ребенка на детской площадке в Подмосковье

В деревне Павловское Истринского округа под Москвой две собаки породы американский булли напали на пятилетнего мальчика на детской площадке у частного дома. Ребенок получил рваные раны головы и левого плеча, его госпитализировали в центр имени Рошаля.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Хозяин собак сообщил, что животные вырыли подкоп под забором и сбежали. Полиция проводит проверку, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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