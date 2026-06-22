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22 июня, 09:30

Транспорт

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 22 июня

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 22 июня

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Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 22 июня. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском шоссе в сторону центра и на внутренней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов и Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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