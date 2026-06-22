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Новости

22 июня, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

День медицинского работника отметят в России 21 июня

Профильные центры Москвы обеспечивают восстановление недоношенных детей в первый год жизни

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"Новости дня": новый центр женского здоровья откроется на севере Москвы

Новый центр женского здоровья готов к открытию на севере Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

20 июня стартовала приемная кампания в Московский городской педагогический университет. Вуз впервые запускает целевой набор, благодаря чему выпускники смогут гарантированно устроиться в учреждения столицы. В этом году университет предлагает абитуриентам почти 2 тысячи бюджетных мест, из них 77% – целевые.

"Мы последовательно создаем в Москве клиники, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и в атмосфере доверия. Центры женского здоровья приходят на смену учреждениям старого формата. На этой неделе открылся уже 17-й по счету центр женского здоровья – новый центр при больнице имени В. В. Вересаева. Всего до конца 2026 года в городе заработают еще 5 таких клиник", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

На востоке Москвы после обновления открылся Дворец бракосочетаний № 5. Ежегодно здесь будут регистрировать более 4 тысяч браков. С момента открытия дворец уже принял 50 первых пар.

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