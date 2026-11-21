На Северном речном вокзале начал работать каток площадью 9 тысяч квадратных метров. Для посетителей создали условия для комфортного отдыха: оборудовали теплые раздевалки, предусмотрели возможность выпить горячий чай и перекусить свежей выпечкой.

В районе Ясенево скорректировали маршруты и расписание движения автобусов. Благодаря этим изменениям время ожидания общественного транспорта на остановках сократилось до 10 минут.

В Москве ожидается гололедица из-за перехода температуры воздуха от положительных значений к отрицательным. Пешеходам рекомендуют быть внимательнее на улицах, а автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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