С 1 марта 2027 года россияне будут получать уведомления о звонках из-за границы. На экране телефона появится специальная пометка "Иностранный вызов", а при наличии технической возможности будет указана и страна, из которой поступил звонок.

Новое правило маркировки утвердило правительство РФ. Информация не будет превышать 32 символов. Услуга станет бесплатной и будет подключаться автоматически.

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