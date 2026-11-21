21 ноября, 09:30Технологии
Россиян с марта 2027 года начнут предупреждать о звонках из-за рубежа
С 1 марта 2027 года россияне будут получать уведомления о звонках из-за границы. На экране телефона появится специальная пометка "Иностранный вызов", а при наличии технической возможности будет указана и страна, из которой поступил звонок.
Новое правило маркировки утвердило правительство РФ. Информация не будет превышать 32 символов. Услуга станет бесплатной и будет подключаться автоматически.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.