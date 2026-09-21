Эксперт оценил предварительные итоги выборов в Госдуму

Политический консультант Константин Листратов оценил предварительные итоги выборов: явка около 58% стала практически рекордной, а "Единая Россия", предвариельно, получила 355 мест – конституционное большинство. Главной интригой было преодоление пятипроцентного барьера "Справедливой Россией", которая в итоге его преодолела, так что новый парламент будет пятипартийным.

Окончательные итоги ЦИК подведет 25 сентября, но, по мнению эксперта, серьезных изменений уже не произойдет. Высокая явка объясняется трехдневным форматом голосования и ростом популярности электронного голосования.

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