Конку и "Икарус" представили на новой экспозиции Музея Транспорта Москвы. Выставка открылась в "Гараже" Константина Мельникова и посвящена истории городского транспорта. Посетители также могут увидеть обновленное здание, которое является памятником архитектуры советского авангарда.

Общая площадь музейного комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров, а постоянная экспозиция занимает более 9 тысяч квадратных метров. Для размещения некоторых экспонатов их пришлось сперва разобрать. Например, вагон-конку удалось завезти внутрь после демонтажа части второго этажа здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.