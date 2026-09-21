Контрольные прокаты ведущих фигуристов прошли в минувшие выходные

В минувшие выходные прошли контрольные прокаты ведущих спортсменов по фигурному катанию. Мероприятие является неофициальным открытием сезона. В 2026 году значимость события возрастает в связи с началом нового четырехлетнего олимпийского цикла.

Спортсмены представили сложнейшие программы, уникальные образы и технические новинки перед зрителями и судьями. Обсуждение вызвал новый костюм Аделии Петросян к произвольной программе. Ее короткую программу специалисты оценили как осознанную.

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