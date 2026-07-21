Москвичи завоевали золото на международной олимпиаде по математике

В Шереметьево встретили московских школьников, которые стали победителями международной олимпиады по математике. Соревнования проходили в Китае. В аэропорту юные чемпионы принимали поздравления и рассказывали о планах на будущее.

Нашу страну на олимпиаде представляла команда из пяти участников, двое из них были москвичами. Золото завоевали Дмитрий Гришко из школы № 57 и Андрей Шишко из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова. Дмитрий Гришко планирует поступать в МФТИ на факультет прикладной математики и информатики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.