Врач предупредила об опасных бактериях в кондиционерах

Конденсат внутри кондиционера может стать средой для размножения микроорганизмов, в том числе легионеллы, которая вызывает пневмонию.

По словам кандидата медицинских наук, врача-аллерголога и пульмонолога Эллы Ильиной, заболевание похоже на грипп и сопровождается сухим кашлем, повышением температуры и слабостью. Многие принимают эти симптомы за акклиматизацию.

Чтобы снизить риск, важно регулярно чистить кондиционер. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.