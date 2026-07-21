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21 июля, 13:00

Общество

Врач предупредила об опасных бактериях в кондиционерах

Врач предупредила об опасных бактериях в кондиционерах

Врач-аллерголог заявила, что кондиционер необходимо чистить каждые три месяца

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Конденсат внутри кондиционера может стать средой для размножения микроорганизмов, в том числе легионеллы, которая вызывает пневмонию.

По словам кандидата медицинских наук, врача-аллерголога и пульмонолога Эллы Ильиной, заболевание похоже на грипп и сопровождается сухим кашлем, повышением температуры и слабостью. Многие принимают эти симптомы за акклиматизацию.

Чтобы снизить риск, важно регулярно чистить кондиционер. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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