Плесень и пылевые клещи в кондиционере могут вызвать аллергию

Причиной заложенного носа и красных глаз после работы кондиционера является не холодный воздух, а скопившаяся в нем грязь. Врачи предупреждают, что в загрязненных фильтрах размножаются плесень и пылевые клещи, которые могут вызывать аллергическую реакцию.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют чистить фильтры каждые 2 недели, не переохлаждать помещение и регулярно его проветривать.

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