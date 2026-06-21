21 июня, 09:45Город
Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета
Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета. Семью обрели 74 собаки и 10 кошек. 12 питомцев встретили своих хозяев на мероприятии "Пушистый хвост", которое проводил столичный департамент ЖКХ в парке "Сокольники".
Одной из первых домой отправилась 6-месячная малышка Бри из городского приюта "Зеленоград". Это очень любопытная и добродушная собака, которая любит детей и отлично ходит на поводке.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.