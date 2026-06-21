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21 июня, 09:45

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Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета

Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета

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Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета. Семью обрели 74 собаки и 10 кошек. 12 питомцев встретили своих хозяев на мероприятии "Пушистый хвост", которое проводил столичный департамент ЖКХ в парке "Сокольники".

Одной из первых домой отправилась 6-месячная малышка Бри из городского приюта "Зеленоград". Это очень любопытная и добродушная собака, которая любит детей и отлично ходит на поводке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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