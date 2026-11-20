Театр сатиры представляет сразу две премьеры – зрителей ждут новое прочтение знаменитого "Ужина дураков" и постановка по повести "А зори здесь тихие".

В первой постановке режиссер Андрей Зенин постарался взглянуть на известную комедию положений по-новому: сохранив юмор, он добавил истории лирические интонации.

Вторая премьера посвящена мужеству, любви и самопожертвованию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.