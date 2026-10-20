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Новости

Новости

20 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 октября

"Московский патруль": в Москве задержали курьера, забравшего у школьницы сейф с деньгами

"Московский патруль": пожар произошел в квартире в Марьиной роще в Москве

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Столичные секции увеличили число смен к школьным каникулам

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В столичном метро начали готовиться к холодам

Москвичей предупредили о переходе температуры через 0 градусов в ночь на 21 октября

Уже 300-тысячный москвич получает новое жилье по программе реновации. Им стал житель Новогиреева Артем Зарубеев. Он вместе с семьей побывал в своей квартире и задумался о покупке мебели.

21 октября атмосферное давление в столице начнет плавно снижаться с пиковых значений, однако все еще останется повышенным. Днем воздух прогреется до 11 градусов.

К холодному сезону уже готовятся в столичном метро. В вестибюли возвращают вторые двери – до середины ноября установят более шести тысяч. Это поможет сохранить тепло на входах и избежать сквозняков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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