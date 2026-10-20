Ракова сообщила о запуске курса по кибербезопасности для школьников Москвы

В Москве 2 тысячи учеников 7–9-х классов начнут изучать кибербезопасность и знакомиться с ИТ-профессиями. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

На занятиях школьники будут разбирать сценарии киберугроз в игровых и симуляционных лабораториях, а также учиться выявлять уязвимости цифровых систем. Обучение будет проходить онлайн один или два раза в неделю и включит 9 уроков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.