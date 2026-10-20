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20 октября, 12:15

Транспорт

Монолитные работы на станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнены на 65%

Монолитные работы на станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнены на 65%

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Монолитные работы на станции метро "ЗИЛ" Бирюлевской линии выполнены на 65%. Строители уложили более 35 тысяч кубометров железобетона, а монтаж эскалаторов планируют начать в этом году. Общая строительная готовность станции превысила 35%.

Станция будет расположена в Даниловском районе, рядом с одноименной станцией МЦК. Здесь также предусмотрят пересадку на Троицкую линию метро. Для пассажиров оборудуют два вестибюля с выходами на проспект Лихачева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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