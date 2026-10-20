Не менее 70% учебного времени отводят на практику в московских колледжах

В московских колледжах на практику отводят не менее 70% учебного времени. К началу учебного года в столице обновили и открыли более тысячи лабораторий и мастерских, оборудованных по стандартам городских предприятий.

Студенты осваивают профессию на практике: записывают подкасты и телевизионные программы, работают с профессиональной техникой, изучают кибербезопасность и учатся выявлять уязвимости сетей.

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