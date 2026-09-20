Москвичи приходят на избирательные участки, несмотря на возможность онлайн участия в ДЭГ

Несмотря на доступность дистанционного голосования, избиратели в Москве продолжают приходить на участки.

Для многих участие в выборах всей семьей стало доброй традицией. Процесс занимает всего несколько минут, поэтому жители совмещают голосование с прогулкой выходного дня.

В Мосгоризбиркоме пояснили: если избиратель приходит на участок и не голосовал дистанционно, ему выдают бюллетень. Если же он уже проголосовал онлайн, это отражается в электронном списке избирателей, и бюллетень на участке ему не положен.

О том, как организована работа на участках – в эфире телеканала Москва 24.

