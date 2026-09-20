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20 сентября, 13:15

Политика

Москвичи приходят на избирательные участки, несмотря на возможность онлайн участия в ДЭГ

Москвичи приходят на избирательные участки, несмотря на возможность онлайн участия в ДЭГ

На Камчатке и Чукотке начали подсчет голосов на выборах в Госдуму

Мосгоризбирком: более 3,2 млн человек стали участниками голосования в столице

Памфилова заявила, что более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах через систему ДЭГ

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В Москве объяснили порядок выдачи бюллетеней проголосовавшим дистанционно

Несмотря на доступность дистанционного голосования, избиратели в Москве продолжают приходить на участки.

Для многих участие в выборах всей семьей стало доброй традицией. Процесс занимает всего несколько минут, поэтому жители совмещают голосование с прогулкой выходного дня.

В Мосгоризбиркоме пояснили: если избиратель приходит на участок и не голосовал дистанционно, ему выдают бюллетень. Если же он уже проголосовал онлайн, это отражается в электронном списке избирателей, и бюллетень на участке ему не положен.

О том, как организована работа на участках – в эфире телеканала Москва 24.

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