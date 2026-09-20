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20 сентября, 12:30

Общество

Синоптик предупредила москвичей об активном Черноморском циклоне

Синоптик предупредила москвичей об активном Черноморском циклоне

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Теплая погода ожидается в Москве 20 сентября

К Москве подойдет очень активный Черноморский циклон, который представляет собой зону пониженного атмосферного давления. Об этом рассказала доктор географических наук, профессор, проректор МИИГАиК Наталья Сердитова.

Эксперт советует не забывать брать с собой зонтики, а также надевать подходящую одежду и обувь. При этом 20 сентября ветер будет юго-западным и несильным. В понедельник, 21 сентября, его порывы усилятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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