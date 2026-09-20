Мосгоризбирком: более 3,2 млн человек стали участниками голосования в столице

В столице в выборах депутатов Госдумы приняли участие свыше 3,2 миллиона избирателей. Большая часть из них отдала предпочтение электронному голосованию.

Бумажными бюллетенями за минувшие дни воспользовались немногим более 400 тысяч человек. Голосование проходит штатно, нарушений не зафиксировано. За ходом процесса на участках наблюдают представители общественности.

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