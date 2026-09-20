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Новости

20 сентября, 12:15

Политика

Мосгоризбирком: более 3,2 млн человек стали участниками голосования в столице

Мосгоризбирком: более 3,2 млн человек стали участниками голосования в столице

Памфилова заявила, что более 2,8 млн москвичей проголосовали на выборах через систему ДЭГ

Общественный штаб продолжает наблюдать за ходом голосования в Москве

ОШ: в Москве продолжается финальный день голосования на выборах в Госдуму

Третий день выборов в Москве проходит штатно онлайн и на участках – ОШ

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах в Госдуму

В Москве штатно начался третий день выборов депутатов Государственной думы

В Москве объяснили порядок выдачи бюллетеней проголосовавшим дистанционно

Третий день голосования на выборах в столице начался в штатном режиме

Более 3 миллионов москвичей проголосовали на выборах в ГД

В столице в выборах депутатов Госдумы приняли участие свыше 3,2 миллиона избирателей. Большая часть из них отдала предпочтение электронному голосованию.

Бумажными бюллетенями за минувшие дни воспользовались немногим более 400 тысяч человек. Голосование проходит штатно, нарушений не зафиксировано. За ходом процесса на участках наблюдают представители общественности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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