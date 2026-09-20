Призы получили победители второго розыгрыша акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва"

В столице прошел второй этап розыгрыша акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". В нем участвовали те, кто проголосовал электронно с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября.

Победителей определяет специальная программа методом случайной выборки. О выигрыше участники узнают из СМС или другого уведомления. Результаты также публикуются на сайте программы. Первый розыгрыш уже завершен, его победителями стали более 2 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

