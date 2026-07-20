Филолог призвала не считать глагол "махаю" новой языковой нормой

В одном из словарей форма глагола "махаю" была признана равноправной с привычной формой "машу". Лингвисты объясняют это естественным развитием языка.

При этом кандидат филологических наук, редактор и преподаватель Медиаинститута телевидения и радиовещания Анна Потсар подчеркнула, что данное изменение зафиксировано лишь в одном словаре. В словарях, рекомендованных Минпросвещения России, ничего не изменилось. Поэтому говорить о появлении новой нормы нельзя: это, скорее, частное мнение отдельного исследователя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.