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Новости

20 июля, 15:30

Общество

Филолог призвала не считать глагол "махаю" новой языковой нормой

Филолог призвала не считать глагол "махаю" новой языковой нормой

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В одном из словарей форма глагола "махаю" была признана равноправной с привычной формой "машу". Лингвисты объясняют это естественным развитием языка.

При этом кандидат филологических наук, редактор и преподаватель Медиаинститута телевидения и радиовещания Анна Потсар подчеркнула, что данное изменение зафиксировано лишь в одном словаре. В словарях, рекомендованных Минпросвещения России, ничего не изменилось. Поэтому говорить о появлении новой нормы нельзя: это, скорее, частное мнение отдельного исследователя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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