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20 июля, 06:15

Происшествия

Wildberries запустила меры поддержки для продавцов после атак на логистические центры

Wildberries запустила меры поддержки для продавцов после атак на логистические центры

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Компания Wildberries объявила о запуске комплекса мер поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры.

Предпринимателям автоматически предоставят отсрочку по погашению задолженности сроком до 6 месяцев. Для восстановления утраченных запасов продавцы смогут воспользоваться льготными кредитами.

Кроме того, маркетплейс отменит комиссии за платежи внутри России. Также для селлеров станет доступен ускоренный вывод выручки с площадки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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