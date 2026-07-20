Wildberries запустила меры поддержки для продавцов после атак на логистические центры

Компания Wildberries объявила о запуске комплекса мер поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры.

Предпринимателям автоматически предоставят отсрочку по погашению задолженности сроком до 6 месяцев. Для восстановления утраченных запасов продавцы смогут воспользоваться льготными кредитами.

Кроме того, маркетплейс отменит комиссии за платежи внутри России. Также для селлеров станет доступен ускоренный вывод выручки с площадки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.