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20 июля, 07:45

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ВДНХ приглашает на фестиваль "Моспитомец" 26 июля

ВДНХ приглашает на фестиваль "Моспитомец" 26 июля

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В воскресенье, 26 июля, на ВДНХ пройдет фестиваль "Моспитомец", где жители столицы смогут взять домой животных из приютов. Посетителей будут ждать более 40 кошек и собак.

Гости фестиваля смогут познакомиться с питомцами, а также получить консультации волонтеров об особенностях их характера, привычках и содержании.

Для того чтобы забрать животное домой, будущим владельцам необходимо будет пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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