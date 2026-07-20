ВДНХ приглашает на фестиваль "Моспитомец" 26 июля

В воскресенье, 26 июля, на ВДНХ пройдет фестиваль "Моспитомец", где жители столицы смогут взять домой животных из приютов. Посетителей будут ждать более 40 кошек и собак.

Гости фестиваля смогут познакомиться с питомцами, а также получить консультации волонтеров об особенностях их характера, привычках и содержании.

Для того чтобы забрать животное домой, будущим владельцам необходимо будет пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.