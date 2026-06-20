Станцию столичного метро "Курьяново" оформят в индустриальном стиле

Станцию "Курьяново" строящейся Бирюлевской линии метро оформят в индустриальном стиле. Сейчас на площадке продолжаются работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована, а также проходка левого тоннеля от станции "Кленовый бульвар" до переходной камеры возле микрорайона Курьяново.

Архитектурный облик станции будет связан с промышленной историей района, где расположено более 30 предприятий. Наземные павильоны выполнят с железобетонными порталами и стеклянными элементами, путевые стены и колонны сделают из бетона, а для отделки пола используют натуральный камень.

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