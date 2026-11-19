В Шэньчжэне во время саммита усилили меры безопасности и ограничили въезд автомобилей с номерами других регионов, чтобы избежать заторов. Об этом рассказал предприниматель и гость города Дмитрий Ким.

По его словам, на улицах действуют перекрытия и проходят усиленные проверки. При этом общественный транспорт стал дешевле, а метро работает дольше. Ким отметил, что обстановка в городе остается спокойной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.