Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 октября

На Пречистенке после реставрации открылось историческое здание Поливановской гимназии. До революции в ее стенах учились будущие поэты серебряного века: Валерий Брюсов, Андрей Белый и Максимилиан Волошин.

"Яндекс" восстановил доступ к городским сервисам. В настоящее время доступны все возможности "Яндекс Go". Можно вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты на дом, арендовать каршеринг и самокаты.

На Москву надвигаются заморозки – первые в этом сезоне. По прогнозам, предстоящей ночью в столице похолодает, термометры покажут около нуля, по области – до минус трех. Также москвичей предупреждают о резком росте атмосферного давления.

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