Столичные водители могут заплатить за красивые госномера несколько миллионов рублей

В Москве владельцы автомобилей могут заплатить за красивые госномера несколько миллионов рублей. Чем больше одинаковых цифр и букв в комбинации, тем выше стоимость номеров. При этом отдельно от автомобиля продавать регистрационные знаки запрещено, поэтому их приобретают вместе с машиной-донором.

Один из москвичей сохранил комбинацию из трех шестерок после продажи прежнего автомобиля и временно установил ее на старые "Жигули". Другой владелец собрал одинаковые номера с тремя девятками для пяти своих машин.

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