19 октября, 11:15Транспорт
Четыре двухпалубных электросудна "Москва 3.0" соберут на Московской верфи
На Московской верфи собирают корпуса четырех двухпалубных электросудов нового типа "Москва 3.0". Они смогут вмещать почти 170 пассажиров. Завершить строительство первых прогулочных судов планируют в 2027 году.
По словам генерального директора Московской верфи Ильи Акулова, сейчас специалисты собирают и сваривают корпуса, после чего приступят к монтажу палуб и надстроек. Новые электросуда рассчитаны на комфортные речные поездки.
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