Москвичей пригласили на бесплатные спортивные занятия 19 октября

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки по разным видам спорта. 19 октября в 19:00 на ВДНХ пройдет занятие по зумбе для взрослых и детей от 16 лет.

В спорткомплексе "Академический" в 12:15 начнется аквааэробика, в спорткомплексе "Динамика" в 1-м Пехотном переулке в 12:00 –тренировка по настольному теннису, а в спортивном клубе на Лодочной улице в 14:00 – занятия по шашкам. Для участия в некоторых тренировках необходимо предварительно зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.