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19 сентября, 08:45

Город

Парки Москвы начали готовить к зимнему сезону

Парки Москвы начали готовить к зимнему сезону

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Скоростные "Ласточки" в Минск и Смоленск будут останавливаться на станции Москва-Сити

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Новые выделенные полосы откроют на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

Парки Москвы готовят к зимнему сезону. С 31 октября начнут закрывать на консервацию веревочный парк в "Филях". Перед этим специалисты проверят тросы, платформы, опоры и металлические соединители.

В саду имени Баумана в течение октября закроются площадки для волейбола и мини-гольфа, а также теннисный корт. На "Ходынском поле" корты будут работать до конца сентября, роллердром – до 31 октября. Затем там обустроят каток. В Таганском парке и парке Прямикова демонтируют часть уличной мебели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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