В антикафе с погибшими попугаями заявили о нормальных условиях содержания животных

В столичном антикафе-зоопарке, где обнаружили более сотни мертвых попугаев, заявили, что условия содержания птиц были нормальными. При этом администрация заведения не стала комментировать результаты проверки прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в морозильной камере антикафе на Таганской улице нашли более 100 погибших птиц. У некоторых попугаев также зафиксировали травмы.

Проверка прошла после жалоб посетителей. В ходе нее сотрудники прокуратуры выявили нарушения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.