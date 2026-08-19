19 августа, 19:30Происшествия
В антикафе с погибшими попугаями заявили о нормальных условиях содержания животных
В столичном антикафе-зоопарке, где обнаружили более сотни мертвых попугаев, заявили, что условия содержания птиц были нормальными. При этом администрация заведения не стала комментировать результаты проверки прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в морозильной камере антикафе на Таганской улице нашли более 100 погибших птиц. У некоторых попугаев также зафиксировали травмы.
Проверка прошла после жалоб посетителей. В ходе нее сотрудники прокуратуры выявили нарушения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.