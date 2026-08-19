Собянин: около станции Санино МЦД-4 сформируют новую улично-дорожную сеть

Новые дороги построят в районе Внуково, благодаря чему жителям станет удобнее подъезжать к станции МЦД-4 Санино. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Всего в районе проложат более 3 километров дорог. Одна из них пройдет от Боровского шоссе до станции Санино и до Зайцевского шоссе. Другая свяжет Санино с поселком Кокошкино. Там установят ультрабыстрые зарядки для электробусов и поставят новые светофоры и остановки.

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