Юрист прокомментировал инцидент с затоплением ЖК на Волгоградском проспекте

Жителям столичного жилого комплекса на Волгоградском проспекте, который затопило кипятком после прорыва трубы, следует обратиться в оценочные организации, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

По его словам, квалифицированный оценщик вправе на договорной основе составить отчет. В этом документе указываются поврежденное имущество и размер причиненного ущерба.

После получения отчета, а также акта от управляющей компании собственник имеет право направить в ее адрес досудебную претензию с требованием возместить ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.