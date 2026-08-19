Собянин: сеть центров "Мои документы" за 15 лет выросла до 139 офисов

Сергей Собянин наградил сотрудников центров госуслуг "Мои Документы" и объявил им благодарность, отметив, что за 15 лет сеть выросла до 139 офисов.

В центрах работают более 9 тысяч сотрудников, а заявителям предоставляется свыше 260 услуг. По словам мэра столицы, изменения помогли создать совершенно другую атмосферу в центрах госуслуг, куда люди приходят и получают хороший и искренний сервис.

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