Историк Ангелос Ханиотис раскритиковал "Одиссею" Кристофера Нолана

К критикам фильма "Одиссея" Кристофера Нолана присоединился авторитетный греческий историк Ангелос Ханиотис. Он указал на историческую недостоверность картины.

По словам эксперта, корабль главного героя больше похож на судно викингов, а разрушение Трои в фильме объясняется экономическими причинами, а не похищением Елены. К тому же, в ту эпоху не существовало международного права, отметил историк.

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