Проект "Мой спортивный район" пригласил горожан на бесплатные тренировки

В рамках проекта "Мой спортивный район" горожане могут посещать бесплатные тренировки. Например, спецпроект "На высоте" проведет занятие по танцевальному фитнесу в 19:00 19 августа.

Также москвичам доступны бесплатные секции. В частности, в спорткомплексе "Марьина роща" пройдет тренировка по оздоровительной гимнастике в 17:00, а на стадионе "Свиблово" проведут занятие по легкой атлетике в 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.