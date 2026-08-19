19 августа, 07:45Общество
Ученики начальной школы определили самые сложные предметы
Ученики начальной школы определили самые сложные предметы. Как следует из шкалы трудности СанПиН, первое место заняла математика, набрав 8 баллов.
Второе место забрали русский и иностранные языки. Дисциплины набрали по 7 баллов. На третьем месте оказались информатика и окружающий мир. Самым легким предметом для школьников стала физкультура.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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