Ученики начальной школы определили самые сложные предметы. Как следует из шкалы трудности СанПиН, первое место заняла математика, набрав 8 баллов.

Второе место забрали русский и иностранные языки. Дисциплины набрали по 7 баллов. На третьем месте оказались информатика и окружающий мир. Самым легким предметом для школьников стала физкультура.

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