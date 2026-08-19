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19 августа, 07:45

Культура

Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 19 августа

Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 19 августа

Первая премьера в театре Гоголя состоится 8 и 9 сентября

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 18 августа

Тематический трамвай "Метаморфозы театра Олега Табакова" запустили в Москве

Группа Uma2rman выступила на обновленном Ленинградском вокзале

"Сити": выставка "Черновик будущего" в центре "Зотов"

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 17 августа

Музыкальный фестиваль Velvet Fest стартовал в Москве

День истории состоялся в Царицыне

Различные культурные мероприятия запланированы в столице 19 августа. Например, в Музее Москвы проходит выставка "Графо" значит "пишу". На ней гости смогут увидеть надписи на найденных археологических артефактах.

В Театре "Уголок дедушки Дурова" состоится спектакль "История хрустальной туфельки". Зрители услышат веселые песни и попадут в самую настоящую сказку.

В Театре Надежды Бабкиной "Русская песня" пройдет национальное шоу России "Кострома". Это спектакль расскажет об истории Руси и ее многонационального народа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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