Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 19 августа

Различные культурные мероприятия запланированы в столице 19 августа. Например, в Музее Москвы проходит выставка "Графо" значит "пишу". На ней гости смогут увидеть надписи на найденных археологических артефактах.

В Театре "Уголок дедушки Дурова" состоится спектакль "История хрустальной туфельки". Зрители услышат веселые песни и попадут в самую настоящую сказку.

В Театре Надежды Бабкиной "Русская песня" пройдет национальное шоу России "Кострома". Это спектакль расскажет об истории Руси и ее многонационального народа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.