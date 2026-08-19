19 августа, 07:45Культура
Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 19 августа
Различные культурные мероприятия запланированы в столице 19 августа. Например, в Музее Москвы проходит выставка "Графо" значит "пишу". На ней гости смогут увидеть надписи на найденных археологических артефактах.
В Театре "Уголок дедушки Дурова" состоится спектакль "История хрустальной туфельки". Зрители услышат веселые песни и попадут в самую настоящую сказку.
В Театре Надежды Бабкиной "Русская песня" пройдет национальное шоу России "Кострома". Это спектакль расскажет об истории Руси и ее многонационального народа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.