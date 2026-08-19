Девочка несколько дней таскала кошку на поводке в московском ЖК

В одном из московских ЖК жители заметили, как несколько дней девочка насильно таскала домашнюю кошку на поводке. Когда животное отказывалось идти, она раскручивала его в воздухе.

Соседи жаловались родителям, однако, по их словам, те никак не реагируют. По информации СМИ, жители ЖК рассказали о ситуации зоозащитникам, а также подготовили официальные заявления в полицию и органы опеки.

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