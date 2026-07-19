В кинопарке "Москино" 1 августа пройдет первый "Кинозабег"

1 августа в кинопарке "Москино" впервые состоится "Кинозабег". Маршрут забега пройдет по действующим съемочным площадкам крупнейшего в России кинопарка. На его территории расположены локации из разных эпох и культур – от песчаного острова до средневекового замка.

Одна из главных технологических новинок кинопарка – виртуальный экран ЭЛИДИ-шайба площадью более 300 квадратных метров. Как отметил режиссер Егор Чичканов, сочетание физических объектов и цифрового фона позволяет снимать сложные сцены, в том числе взрывы и падения, без ограничений хромакея.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

