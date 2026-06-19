Россияне стали чаще покупать бутилированную воду. Спрос вырос в начале лета. Об этом сообщили в пресс-службе "Честного знака".

Только за первые две недели июня в стране продали 429 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 5% больше, чем за тот же период 2025 года. Больше всего воды купили в Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Новосибирской области.

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