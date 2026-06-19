Аэропорты Москвы работают в усиленном режиме после ограничений

Аэропорты столицы работают в усиленном режиме после ограничений. Дополнительные сотрудники и инспекторы Ространснадзора помогают организовать обслуживание пассажиров. Перевозчики предлагают новые варианты перелетов, а также обеспечивают пассажиров водой и питанием в соответствии с правилами.

Эксперты напоминают, что при задержке рейса пассажиры имеют право на воду через 2 часа ожидания, горячее питание через 4 часа и гостиницу с трансфером при длительной задержке. При отмене рейса можно оформить полный возврат стоимости билета, включая невозвратные тарифы.

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