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Новости

19 июня, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке

Новости регионов: в Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке

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В Ингушетии спасатели и добровольцы ищут восьмилетнего Хизира Дербичева, который пропал 4 дня назад. Мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти друга. Дети купались в реке Сунжа 15 июня, одного из них унесло течением, его судьба до сих пор неизвестна. На месте происшествия развернут оперативный штаб. К поисковым работам привлекли более 350 специалистов и сотни волонтеров со всего региона.

В подмосковном Клину собака помогла спасателям найти потерявшуюся в лесу пенсионерку. За помощью в экстренные службы обратился муж 75-летней женщины. По его словам, супруга страдала деменцией и легко могла заблудиться. Около 4 часов специалисты просматривали местность, затем услышали громкий лай. Пес по кличке Бим звал людей на помощь. Собака сутки не отходила от хозяйки и дождалась спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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