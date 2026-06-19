Новости регионов: в Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке

В Ингушетии спасатели и добровольцы ищут восьмилетнего Хизира Дербичева, который пропал 4 дня назад. Мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти друга. Дети купались в реке Сунжа 15 июня, одного из них унесло течением, его судьба до сих пор неизвестна. На месте происшествия развернут оперативный штаб. К поисковым работам привлекли более 350 специалистов и сотни волонтеров со всего региона.

В подмосковном Клину собака помогла спасателям найти потерявшуюся в лесу пенсионерку. За помощью в экстренные службы обратился муж 75-летней женщины. По его словам, супруга страдала деменцией и легко могла заблудиться. Около 4 часов специалисты просматривали местность, затем услышали громкий лай. Пес по кличке Бим звал людей на помощь. Собака сутки не отходила от хозяйки и дождалась спасателей.

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