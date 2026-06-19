Дептранс попросил водителей быть внимательными на МКАД

Департамент транспорта Москвы попросил водителей быть особенно внимательными на МКАД в предстоящие выходные. Многие москвичи поедут за город, поэтому возможны затруднения на выездах.

Ведомство просит не останавливаться на обочинах и проезжей части без крайней нужды. Это мешает спецтехнике и провоцирует аварии. Всю трассу контролируют камеры, любая незаконная остановка приведет к автоматическому штрафу.

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