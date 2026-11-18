Основатель Amazon Джефф Безос раскрыл, как актер Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда. Не обошлось без участия и его жены.

По словам Безоса, организаторы проб увидели в актере что-то особенное, хотя изначально его не рассматривали на эту роль. Как сообщают СМИ, итоговую роль сыграла жена миллиардера. Якобы последнюю часть проб показали Лорен Санчес, которая осталась под впечатлением от внешности и актерского мастерства Паттинсона.

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