Пользователи уличили онлайн-магазин продуктов в ценовой дискриминации. Они заметили, что стоимость одинаковых товаров может отличаться даже у людей, живущих по одному адресу. Расхождения достигают 50%.

На цены могут влиять история покупок, поисковые запросы, просмотренные товары, характеристики устройства и поведение клиента. Кроме того, новые пользователи получают скидки на первые заказы, а постоянных покупателей сервисы могут не стимулировать дополнительными предложениями.

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