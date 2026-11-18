Прокуратура выступила за прекращение уголовного дела сестер Хачатурян из-за отсутствия состава преступления. Ведомство считает, что девушки, обвиняемые в убийстве отца, действовали в состоянии необходимой самообороны.

Сестры находятся под мерой пресечения уже 8 лет. Им запрещено общаться друг с другом, пользоваться связью и интернетом. Защита просит отменить эти ограничения и называет затянувшееся расследование без проведения следственных действий волокитой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.