Снегопад в Москве может привести к образованию сугробов высотой до 10 сантиметров. Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся до середины дня 18 ноября.

Из-за ухудшения видимости ЦОДД рекомендует по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом. Если поездку отложить нельзя, водителям советуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и заранее снижать скорость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.