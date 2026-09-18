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18 сентября, 21:15

Политика

Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

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Свыше 2 миллионов избирателей приняли участие в голосовании в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

Первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму завершается без нарушений. Как уточнили в МГИК, жалоб и спорных ситуаций в Москве не было.

Избирательные участки вновь откроются 19 сентября в 08:00 и будут работать до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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