Мосгорибзирком: 2,27 млн избирателей уже приняли участие в голосовании в Москве

Свыше 2 миллионов избирателей приняли участие в голосовании в Москве. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

Первый из трех дней голосования на выборах в Госдуму завершается без нарушений. Как уточнили в МГИК, жалоб и спорных ситуаций в Москве не было.

Избирательные участки вновь откроются 19 сентября в 08:00 и будут работать до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.